Пенс відмовився застосувати поправку, яка дозволила б змістити Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив у вівторок спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, що він проти застосування 25-тої поправки для усунення президента Дональда Трампа з посади після того, як минулого тижня його прихильники штурмували Капітолій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не вважаю, що такий спосіб дій відповідає найкращим інтересам нашої нації або відповідає нашій Конституції", - сказав Пенс у листі, опублікованому його офісом, коли Палата готувалась голосувати за необов'язковою резолюцією, яка закликає його використовувати 25-ту поправку до Конституції США.

Щонайменше троє республіканців, включаючи члена керівництва палати, у вівторок заявили, що проголосують за імпічмент Трампа за те, що він закликав прихильників вийти на Капітолій і "битися" незадовго до нападу, який призвів до загибелі п'яти людей.

Пенс сказав Пелосі, що енергія адміністрації зосереджена на забезпеченні впорядкованого переходу, і закликав її та інших членів Конгресу уникати дій, які "ще більше розділяють і розпалюють пристрасті".

"Працюйте з нами, щоб знизити температуру і об'єднати нашу країну, коли ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена", - сказав Пенс.

Трамп, який безуспішно намагався скасувати свій програш на виборах 3 листопада, тиснув на Пенса, щоб той втрутився в процес затвердження результатів виборів, а деякі прихильники Трампа називали віцепрезидента зрадником.

"Минулого тижня я не піддався тиску на здійснення влади, яка перевищує мої конституційні повноваження, щоб визначити результат виборів, і тепер я не поступлюсь намаганням Палати представників грати в політичні ігри в такий серйозний час у житті нашої нації ", - написав він.

Посилання на 25-ту поправку як засіб "покарання або узурпації" означало б "створення жахливого прецеденту", сказав Пенс.

Усунення президента з посади відповідно до 25-ї поправки вимагає заяви віцепрезидента та більшості кабінету президента.

Як відомо, демократи в Палаті представників США планують в середу провести голосування за імпічмент президента Дональда Трампа.