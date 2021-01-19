У Грузії визначили, які групи першими отримають вакцину від коронавірусу

Уряд Грузії визначив декілька пріоритетних груп, які першими отримають вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Онлайн".

Пріоритетний доступ до вакцини отримають медичні працівники, персонал та мешканці закладів постійного перебування, далі - громадяни віком 75+, далі - від 65 до 74 років, потім - від 55 до 64 років, а також молодші люди з хронічними захворюваннями, які створюють додатковий ризик у разі зараження коронавірусом.

На наступному етапі вакцину запропонують усьому дорослому населенню. Очікується, що це стане можливим не раніше осені 2021 року.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Тамар Габунії, Грузія сподівається отримати вакцину у першому кварталі року.

18 січня Грузія спрямувала звернення до платформи COVAX, підтверджуючи свою готовність отримати вакцину у цьому часовому проміжку.

Як повідомлялося раніше, у Грузії хочуть до кінця року вакцинувати від коронавірусу 60% населення країни, третину доз для цього розраховують отримати від платформи COVAX.

Міністр охорони здоров’я Грузії заявила, що країна на даному етапі відкидає можливість закупівлі китайської вакцини та орієнтується у першу чергу на розробників BioNTech-Pfizer та AstraZeneca.