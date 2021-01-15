У Грузії хочуть щепити від коронавірусу 60% населення до кінця року

У Грузії хочуть до кінця року вакцинувати від коронавірусу 60% населення країни, третину доз для цього розраховують отримати від платформи COVAX.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це сказав керівник Національного центру з контролю за захворюваннями та громадського здоров’я (NCDC) Аміран Гамкрелідзе.

"Я дуже хочу, щоб до кінця року було провакциновано 60% населення. Це буде складно, але можливо", - сказав керівник NCDC.

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За його словами, не менше такої кількості необхідно вакцинувати, щоб почав працювати колективний імунітет.

За його словами, уряд вже розрахував витрати, необхідні для досягнення цієї мети, що охоплює безпосередньо вартість вакцин та логістичні витрати. Загалом на вакцинацію планують витратити 65-170 млн ларі (до близько 50 млн доларів).

Очікується, що спершу Грузія отримає 1,4 млн доз від платформи COVAX, цього вистачить для вакцинації близько 20% населення.

Також, зазначив він, уряд веде прямі перемовини з розробниками вакцин.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Грузії заявила, що країна на даному етапі відкидає можливість закупівлі китайської вакцини та орієнтується у першу чергу на розробників BioNTech-Pfizer та AstraZeneca.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - це спільна ініціатива Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi), коаліції з інновацій для епідемічної готовності (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я, засновану наприкінці квітня 2020 року. Її мета - прискорити розробку та виготовлення вакцин від нового коронавірусу та забезпечити її доступність для усіх країн світу.