В Грузии определили, какие группы первыми получат вакцину от коронавируса

Правительство Грузии определило несколько приоритетных групп, которые первыми получат вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Приоритетный доступ к вакцине получат медицинские работники, персонал и жители заведений постоянного пребывания, далее - граждане в возрасте 75+, далее - от 65 до 74 лет, затем - от 55 до 64 лет, а также молодые люди с хроническими заболеваниями, которые создают дополнительный риск в случае заражения коронавирусом.

На следующем этапе вакцину предложат всем взрослому населению. Ожидается, что это станет возможным не ранее осени 2021 года.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, Грузия надеется получить вакцину в первом квартале года.

18 января Грузия направила обращение к платформе COVAX, подтверждая свою готовность получить вакцину в этом временном промежутке.

Как сообщалось ранее, в Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.

Министр здравоохранения Грузии заявила, что страна на данном этапе исключает возможность закупки китайской вакцины и ориентируется в первую очередь на разработчиков BioNTech-Pfizer и AstraZeneca.