Грузія відкидає можливість закупівлі китайської вакцини від коронавірусу

Грузія наразі "критично не розглядає" можливості закупити китайську вакцину від COVID-19.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявила міністр охорони здоров’я країни Катерита Тікарадзе.

"Що стосується вакцин, ми говоримо про вакцини Pfizer та AstraZeneca. Щодо китайської вакцини наразі немає достатньо інформації і надійності, тому Міністерство охорони здоров’я на даному етапі категорично не розглядає застосування китайської вакцини", - сказала вона.

Вона зазначила, що Грузія вже отримала підтвердження від платформи COVAX про майбутнє постачання вакцини Pfizer для медичного персоналу, та що країна вже готує необхідне для кампанії вакцинації законодавство.

З-поміж країн європейського регіону, китайську вакцину закупила Туреччина (SinoVac), поставку китайської Sinopharm замовила Сербія.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - це спільна ініціатива Глобального альянсу з вакцин та імунізації (Gavi), коаліції з інновацій для епідемічної готовності (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я, засновану наприкінці квітня 2020 року. Її мета - прискорити розробку та виготовлення вакцин від нового коронавірусу та забезпечити її доступність для усіх країн світу.