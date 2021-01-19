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У Франції зареєстрували 5 смертей невдовзі після вакцинації, обставини з'ясовують

Вівторок, 19 січня 2021, 21:10

У Франції зареєстрували 5 випадків смерті невдовзі після вакцинації, усі - серед людей поважного віку. Наразі вважається, що їхня смерть не пов'язана з отриманням вакцини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, з близько пів мільйона французів, які вже отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech, небажані побічні ефекти проявилися у 139 осіб, п’ять осіб невдовзі після отримання щеплення померли. 

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"У всіх випадках це були люди поважного або дуже поважного віку, з хронічними захворюваннями", - повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран. 

"За даними, які нам відомі на цей час, ніщо не дає підстав робити висновок про те, що їхня смерть пов’язана з вакцинацією. Усі померлі - особи поважного віку з будинків для літніх людей", - прокоментували питання у Нацагентстві з безпеки медичних препаратів (ANSM).

Також у відомстві уточнили, що зазвичай у будинках для літніх людей щоденно помирає 465 осіб, і понад тисячу щодня госпіталізують. Тож з огляду на розмах кампанії вакцинації та високу ймовірність смерті осіб цієї вікової групи цілком очікувано, що є випадки смертей, які сталися невдовзі після щеплення вакциною від коронавірусу. 

Нагадаємо, раніше у Норвегії повідомили, що не встановили зв’язку між щепленням і смертями літніх людей, які отримали дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

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Франція Коронавірус
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