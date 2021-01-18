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У Данії розповіли про побічні ефекти від вакцини: серйозних - вісім випадків

Понеділок, 18 січня 2021, 17:05

У Данії зареєстрували кількасот повідомлень про ймовірні побічні реакції на вакцинацію. Із розглянутих 117 випадків, більшість побічних ефектів були незначними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Данського агентства з лікарських засобів.

Найчастіше пацієнти скаржилися на біль у місці уколу, головний біль, нудоту, озноб, підвищення температури. 

У 8 випадках у людей розвинулася значна алергічна реакція - що більше, ніж очікувалося.

Повідомляється також про 11 випадків смерті невдовзі вакцинації, із них наразі попередньо дослідили 5. У своєму повідомленні Данське медичне агентство зазначає, що смерть найімовірніше не пов’язана з тим, що люди отримали вакцину. 

"Повідомлення про смерті невдовзі після вакцинації - очікувані, тому що першими вакцину отримують найстарші люди і найвразливіші групи", - зазначає керівник Данського медичного агентства Таня Еріксен. 

На цей час у Данії першу дозу вакцини отримали понад 118 тисяч осіб.

Як повідомлялося, Данія - одна з лідерів у ЄС за темпами вакцинації від коронавірусу: щеплення отримали вже 2% населення. 

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