Експрем'єр Франції постав перед судом через контракти на поставки зброї

У Франції почався суд над колишнім прем'єр-міністром Едуаром Балладюром і Франсуа Леотаром, який займав у його уряді посаду міністра оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Перше засідання спеціального Суду Республіки почалося у вівторок, 19 січня. Це єдиний орган, наділений повноваженнями розглядати справи про правопорушення, вчинені членами уряду Франції при виконанні службових обов'язків. У спеціальний суд входять 12 парламентарів і троє суддів Касаційного суду, вищої судової інстанції Франції.

Колишніх топ-посадовців звинувачують як співучасників розкрадання грошей при укладанні контрактів на постачання французьких озброєнь Пакистану і Саудівській Аравії.

В ході розслідування справи про теракт в пакистанському Карачі 2002 року вдалося виявити спірне джерело фінансування виборчої кампанії Балладюра, коли він в 1995 році безуспішно боровся за посаду президента зі своїм однопартійцем Жаком Шираком.

З 1993 по 1995 рік Балладюр займав пост прем'єр-міністра при президенті Франсуа Міттерані. У 1994 році Франція уклала п'ять угод з Пакистаном і Саудівською Аравією, в тому числі і контракт про продаж Пакистану підводних човнів на суму понад 826 млн євро.

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Укладення угоди проходило за посередництва двох бізнесменів, запропонованих міністром оборони - Зіяда Такіеддіна і Абдули Рахмана ель-Ассирії.

Передбачається, що посередники отримали комісійні в розмірі близько 4% від суми угоди. Частина цих коштів потім була нелегально переведена до Франції. За версією звинувачення, ці гроші в 1995 році пішли на фінансування передвиборної кампанії Балладюра. Слідство заявляє, що посередництво бізнесменів було необов'язковим для укладення угоди.

Адвокати Балладюра наполягають на невинності підзахисного. За їхньою версією, гроші, що надійшли в бюджет передвиборчого штабу, були отримані в результаті добровільних пожертвувань або від продажу сувенірної продукції, зокрема, футболок, під час зустрічей з виборцями.