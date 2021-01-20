Экс-премьер Франции предстал перед судом из-за контрактов на поставки оружия

Во Франции начался суд над бывшим премьер-министром Эдуаром Балладюром и Франсуа Леотаром, занимавшим в его правительстве пост министра обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Первое заседание специального суда Республики началось во вторник, 19 января. Это единственный орган, наделенный полномочиями рассматривать дела о правонарушениях, совершенных членами правительства Франции при исполнении служебных обязанностей. В специальный суд входят 12 парламентариев и трое судей Кассационного суда, высшей судебной инстанции Франции.

Бывших топ-чиновников обвиняют как соучастников хищения денег при заключении контрактов на поставку французских вооружений Пакистану и Саудовской Аравии.

В ходе расследования дела о теракте в пакистанском Карачи в 2002 году удалось обнаружить спорный источник финансирования избирательной кампании Балладюра, когда он в 1995 году безуспешно боролся за пост президента со своим однопартийцем Жаком Шираком.

С 1993 по 1995 год Балладюр занимал пост премьер-министра при президенте Франсуа Миттеране. В 1994 году Франция заключила пять соглашений с Пакистаном и Саудовской Аравией, в том числе и контракт о продаже Пакистану подводных лодок на сумму более 826 млн евро.

Заключение соглашения проходило при посредничестве двух бизнесменов, предложенных министром обороны - Зияда Такиеддина и Абдулы Рахмана эль-Ассирии.

Предполагается, что посредники получили комиссионные в размере около 4% от суммы сделки. Часть этих средств затем была нелегально переведена во Францию. По версии обвинения, эти деньги в 1995 году пошли на финансирование предвыборной кампании Балладюра. Следствие заявляет, что посредничество бизнесменов было необязательным для заключения сделки.

Адвокаты Балладюра настаивают на невиновности подзащитного. По их версии, деньги, поступившие в бюджет предвыборного штаба, были получены в результате добровольных пожертвований или от продажи сувенирной продукции, в частности, футболок, во время встреч с избирателями.