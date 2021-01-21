Байден розповів про лист, який Трамп залишив на його столі

Президент США Джо Байден розповів у середу, що колишній президент Дональд Трамп залишив йому дуже "великодушний лист" перед тим, як покинути Білий дім.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виступаючи в Овальному кабінеті після підписання указів у перший день своєї президентської каденції, Байден сказав, що не буде розкривати зміст листа з поваги до Трампа.

"Президент написав дуже великодушний лист. Оскільки він особистий, я не буду говорити про нього, поки не поговорю з ним (Трампом)", - сказав Байден журналістам.

Високопоставлений помічник Трампа описав лист CNN як "особисту записку", у якій він молиться за успіх країни і за те, щоб нова адміністрація подбала про країну.

У січні 2017 року колишній президент Барак Обама, за традицією, залишив аналогічного листа Дональду Трампу. Трамп був настільки захоплений листом Обами, що спробував зателефонувати йому, щойно прочитав його в день інавгурації. Обама все ще летів до Палм-Спрінгс на президентському літаку і не зміг прийняти дзвінок.

Коли один з помічників Обами звернувся до Білого дому, щоб відповісти на дзвінок, співробітники нового президента заявили, що Трамп просто хотів подякувати - і хотів, щоб це переказали Обамі.

Пізніше Трамп продемонстрував лист Обами відвідувачам в Овальному кабінеті.