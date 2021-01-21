Байден рассказал о письме, которое Трамп оставил на его столе

Президент США Джо Байден рассказал в среду, что бывший президент Дональд Трамп оставил ему очень "великодушное письмо" перед тем, как покинуть Белый дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая в Овальном кабинете после подписания указов в первый день своей президентской каденции, Байден сказал, что не будет раскрывать содержание письма из-за уважения к Трампу.

"Президент написал очень великодушное письмо. Поскольку оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним (Трампом)", - сказал Байден журналистам.

Высокопоставленный помощник Трампа описал письмо CNN как "личную записку", в которой он молится за успех страны и за то, чтобы новая администрация позаботилась о стране.

В январе 2017 года бывший президент Барак Обама, по традиции, оставил аналогичное письмо Дональду Трампу. Трамп был настолько увлечен письмом Обамы, что попытался позвонить ему, как только прочитал его в день инаугурации. Обама все еще летел в Палм-Спрингс на президентском самолете и не смог принять звонок.

Когда один из помощников Обамы обратился в Белый дом, чтобы ответить на звонок, сотрудники нового президента заявили, что Трамп хотел поблагодарить его - и хотел, чтобы это передали Обаме.

Позже Трамп продемонстрировал письмо Обамы посетителям в Овальном кабинете.