Байден розпочав президентські повноваження зі скасування указів Трампа

Президент США Джо Байден незабаром після присяги в середу підписав 15 виконавчих указів та дві директиви, значна частина яких скасовує політику його попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїх перших кроках Байден націлився на найбільш суперечливі частини порядку денного Трампа.

Байден, серед іншого, наказав зупинити будівництво стіни Трампа на американсько-мексиканському кордоні, зупинив заборону на в’їзд до США з країн, що де здебільшого проживають мусульмани, заявив про намір повернутися до Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров’я і скасував затвердження побудови нафтогону Keystone XL, який лобіював Трамп.

Байден також підписав антикоронавірусну ініціативу, яка запроваджує вимогу носіння масок у федеральних установах і розпорядився створити посаду координатора з питань протидії COVID-19.

Байден ввів мораторій на виселення за борги як мінімум до 31 березня 2021 року і продовжив до 30 вересня паузу у виплаті студентських боргів.

"Деякі виконавчі заходи, які я збираюся підписати сьогодні, допоможуть змінити хід кризи COVID, ми збираємося боротися зі зміною клімату так, як ми до цих пір не робили, і сприяти расовій рівності і підтримати інші спільноти, яким приділяли недостатньо уваги", - прокоментував Байден.

Оскільки демократи контролюють Палату представників та Сенат, Байден зможе з відносною легкістю просувати свою політику, яку майбутні президенти не зможуть скасувати виконавчими указами.

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні 20 січня.

Про всі події навколо церемонії інавгурації - Президент Джо Байден: як почав роботу новий лідер США. LIVE