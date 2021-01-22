У Грузії визначилися, коли запустять громадський транспорт після вже 2-х місяців зупинки

Громадський транспорт у Тбілісі відновить роботу з 1 березня - через три місяці після повної зупинки перевезень, але в низці інших міст - вже з лютого.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це оголосила віцепрем’єр Мая Цкітішвілі.

З 1 лютого послаблять обмеження у містах, де ситуація покращилася - у Батумі, Зугдіді, Поті, Горі й Телаві: почне роботу громадський транспорт та відкриються школи - але лише у будні дні.

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Закриті ринки у всіх містах зможуть відкритися з 15 лютого, але у вихідні повинні будуть припиняти роботу.

У Тбілісі й Руставі з 1 лютого відкриють ТРЦ та "другорядні" магазини, але громадський транспорт і школи - не раніше 1 березня.

А в Аджарії, де ситуація суттєво покращилася, з 1 лютого дозволять роботу кафе й ресторанів відкритого типу. У решті регіонів заклади й далі зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви "з собою".

Раніше в уряді повідомили, що після завершення загального локдауну з 1 лютого країну поділять на три зони епідемічної небезпеки - "червону", "жовту" і "зелену", для яких діятимуть різні обмеження.