Грузія з лютого відновлює регулярне міжнародне авіасполучення

Грузія з 1 лютого повністю скасує обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення.

Про це у п’ятницю на брифінгу заявила глава Мінекономіки Натія Турнаво, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsgeorgia.

"Допущені будуть регулярні рейси. Це означає, що всі авіакомпанії, які досі діяли або продовжують діяти в Грузії, або ж нові компанії, які висловили побажання зайти в Грузію, зможуть спланувати регулярні польоти і виконувати їх з певною частотою", - заявила Турнаво.

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При цьому глава Мінекономіки зазначила, що авіарейси будуть виконуватися "з дотриманням всіх медичних протоколів і заходів безпеки".

"Багато авіакомпаній по всьому світу вже роблять це. Виходячи з цього, ми вважаємо, що тут не буде будь-якої додаткової загрози", - сказала міністр.

Вона зазначила, що зняття обмежень не означає швидкого відновлення авіаційного ринку. Що стосується туристичних візитів, за словами Турнаво, перші групи мандрівників прибудуть до Грузії "з більш безпечних країн", де вже розпочато вакцинацію від коронавірусу.

На тлі пандемії коронавірусу Грузія в березні 2020 року закрила кордони для іноземців, за винятком особливих випадків, і припинила авіасполучення в усіх напрямках.

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Уряд Грузії багато разів переносив дату відновлення регулярного міжнародного авіасполучення. Востаннє ця заборона була продовжена до 31 січня 2021 року.

Зараз обмеження на регулярне авіасполучення не поширюється на прямі міжнародні рейси, які пов'язують Тбіліський міжнародний аеропорт з аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не розповсюджуються на регулярні рейси, заплановані між Кутаїський міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.





