В Грузии определились, когда запустят общественный транспорт после уже двух месяцев остановки

Общественный транспорт в Тбилиси возобновит работу с 1 марта - через три месяца после полной остановки перевозок, но в ряде других городов - уже с февраля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом объявила вице-премьер Майя Цкитишвили.

С 1 февраля ослабят ограничения в городах, где ситуация улучшилась - в Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави: начнет работу общественный транспорт и откроются школы - но только в будние дни.

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Рынки во всех городах смогут открыться с 15 февраля, но в выходные должны будут прекращать работу.

В Тбилиси и Рустави с 1 февраля откроют ТРЦ и "второстепенные" магазины, но общественный транспорт и школы - не ранее 1 марта.

А в Аджарии, где ситуация существенно улучшилась, с 1 февраля позволят работу кафе и ресторанов открытого типа. В остальных регионах заведения и дальше смогут работать только на доставку или продавать блюда навынос.

Ранее в правительстве сообщили, что после завершения всеобщего локдауна с 1 февраля страну поделят на три зоны эпидемической опасности - "красную", "желтую" и "зеленую", для которых будут действовать различные ограничения.