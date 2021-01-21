Грузія готується виходити з двомісячного локдауну

Після завершення жорсткого локдауну, що триває у Грузії з кінця листопада, країна буде поділена на зони, і суворість подальших обмежень буде залежати від епідемічної ситуації у них.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн", про це повідомила міністр охорони здоров’я Катерина Тікарадзе.

Вихід з локдауну, під час якого у великих містах не працював навіть транспорт, відбудеться поетапно.

Читайте також У Грузії хочуть щепити від коронавірусу 60% населення до кінця року

Країну поділять на три зони епідемічної небезпеки - "червону", "жовту" і "зелену", для яких діятимуть різні обмеження.

"У регіонах "зеленої зони" у нас буде більше варіантів для відкриття економічної діяльності та освіти. Можливо буде навіть відновити роботу транспорту, але із жорсткими правилами", - розповіла Катерина Тікарадзе.

На початку грудня, невдовзі після запровадження жорсткого локдауну, Грузія зареєструвала свої рекордні показники заражень коронавірусом - понад 5 тисяч випадків за добу, при тому, що населення країни приблизно співмірне з населенням Києва.

Відтоді приріст нових хворих поступово спадає.

Обмеження послаблювали лише на святковий період - один тиждень з суттєвими обмеженнями дозволили працювати роздрібним магазинам і ТРЦ, а 31 грудня та 6 січня не діяла комендантська година.

Міжміські пасажирські перевезення та робота громадського транспорту у великих містах повністю зупинені ще з 28 листопада.