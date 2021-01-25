85-річну іспанку оголосили померлою від коронавірусу: через 10 днів вона повернулася додому

В Іспанії 85-річна жінка повернулася додому через десять днів після того, як її родині повідомили, що вона померла після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Родині Рогеліо Бланко повідомили, що 85-річна жінка померла 13 січня, через два тижні після того, як вона потрапила в групу літніх жителів, переведених в центр для лікування після зараження коронавірусом.

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Похорон відбувся наступного дня, але через коронавірусні протоколи ні її чоловік, ні інші члени сім'ї не змогли бути присутніми там.

Але в суботу вона прибула здоровою до свого будинку престарілих в місті Ксове, в провінції Оренсе в Галісії, на превеликий подив співробітників центру і, звичайно ж, її чоловіка Рамона, який оплакував її смерть.

Схоже, сім'ї помилково повідомили про її смерть після того, як співробітники будинку для людей похилого віку випадково переплутали її документи з іншою жінкою, яка лікувалася від COVID в тій же кімнаті.

Після позитивного результату тесту на COVID-19 обидві жінки були переведені для лікування в одну кімнату в будинку для літніх людей, приблизно в 200 км від Ксове.

Під час переміщення документи двох жінок переплуталися.

У той час як сім'я Рогеліо святкує той факт, що їхня родичка жива, сім'я справжньої жертви коронавірусу, яку тепер правильно впізнали як 90-річну Консепсьон Аріас, спустошена.

"Вони сказали мені, що вона одужала. Але коли я поїхав в будинок для людей похилого віку, щоб відвідати її, я виявив, що насправді вона померла десять днів тому і була похована під іншим ім'ям", - сказав брат померлої.