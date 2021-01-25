85-летнюю испанку объявили умершей от коронавируса: через 10 дней она вернулась домой

В Испании 85-летняя женщина вернулась домой через десять дней после того, как ее семье сообщили, что она умерла после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Семье Рогелио Бланко сообщили, что 85-летняя женщина умерла 13 января, через две недели после того, как она попала в группу пожилых жителей, переведенных в центр для лечения после заражения коронавирусом.

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Похороны состоялись на следующий день, но из-за коронавирусных протоколов ни ее муж, ни другие члены семьи не смогли присутствовать там.

Но в субботу она прибыла здоровой к своему дому престарелых в городе Ксове, в провинции Оренсе в Галисии, к удивлению сотрудников центра и, конечно же, ее мужа Рамона, который оплакивал ее смерть.

Похоже, семье ошибочно сообщили о ее смерти после того, как сотрудники дома престарелых случайно перепутали ее документы с другой женщиной, которая лечилась от COVID в той же комнате.

После положительного результата теста на COVID-19 обе женщины были переведены для лечения в одну комнату в доме престарелых, примерно в 200 км от Ксове.

При перемещении документы двух женщин перепутали.

В то время как семья Рогелио празднует тот факт, что их родственница жива, семья настоящей жертвы коронавируса, которую теперь правильно опознали как 90-летнюю Консепсьон Ариас, опустошена.

"Они сказали мне, что она выздоровела. Но когда я поехал в дом престарелых, чтобы посетить ее, я обнаружил, что на самом деле она умерла десять дней назад и была похоронена под другим именем", - сказал брат умершей.