Група європарламентарів закликала ЄС допомогти Україні з вакцинами від коронавірусу

Група депутатів Європарламенту звернулася до керівництва ЄС із закликом допомогти країнам "Східного партнерства", включно з Україною, отримати вакцини від COVID-19.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, відповідного листа оприлюднив депутат Європейського парламенту від Литви Петрас Аустревічюс.

Лист від 22 січня адресований президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту ЄК та головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, єврокомісарці з питань охорони здоров'я Стеллі Кіріакідес та єврокомісару з питань європейської політики сусідства і розширення Оліверу Варгеї.

Під ним стоять підписи 21 депутата (від Литви, Латвії, Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії та Данії).

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"Ми закликаємо вас підготувати деталізований план, який засвідчуватиме, коли і на яку кількість вакцин мають очікувати наші партнери", - йдеться у листі.

У ньому зазначається, що деякі країни Західних Балкан вже отримали від країн-членів ЄС вакцини у вигляді пожертви.

"Ми заохочуємо такий самий підхід до країн "Східного партнерства". Першочергове завдання - вакцинувати соціальних працівників, які перебувають на передовій, і групи з високим ризиком. Ми повинні створити можливість для наших сусідів розпочати вакцинацію цих груп якомога скоріше. Більше того, ми повинні зробити усе можливе, аби набуття колективного імунітету в країнах "Східного партнерства" і Західних Балкан відбулося в одночасно можливий час з країнами-членами ЄС", - наголошується у листі.

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Євродепутати висловили глибоку стурбованість, що більшість країн-партнерів ЄС зі "Східного партнерства" розраховують виключно на глобальну ініціативу COVAX, через яку не вдасться забезпечити достатню кількість вакцин для населення цих країн, аби сформувати колективний імунітет. До того ж, додають вони, через цей механізм вакцини можна буде отримати лише навесні, що призведе до значного відставання від вакцинації у ЄС.

Депутати також висловили стурбованість з приводу того, що через проблеми з доступом до вакцин передових розробників країни "Східного партнерства" можуть наважитися закупити китайську або російську вакцину.

"Нам бракує інформації про ефективність цих вакцин і чи відповідають вони необхідним критеріям для реєстраційного дозволу на розповсюдження. Надання цих вакцин, без сумніву, буде застосовано Росією і Китаєм для посилення їхнього впливу у регіоні "Східного партнерства", і як це було у попередніх випадках, підірве значно більшу підтримку ЄС у регіоні", - вважають євродепутати.

Зазначимо, останній тиждень і в самому ЄС з’явилися побоювання щодо того, як буде просуватися вакцинація, через скорочення поставок від Pfizer-BioNTech, а також заяву AstraZeneca, що компанія зможе надати у першому кварталі року суттєво менше вакцин, ніж передбачено контрактом.