Группа европарламентариев призвала ЕС помочь Украине с вакцинами от коронавируса

Группа депутатов Европарламента обратилась к руководству ЕС с призывом помочь странам "Восточного партнерства", включая Украину, получить вакцины от COVID-19.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, соответствующее письмо обнародовал депутат Европейского парламента от Литвы Петрас Аустревичюс.

Письмо от 22 января адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту ЕК и главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю, еврокомисару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес и еврокомиссару по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливеру Вархеи.

Под ним стоят подписи 21 депутата (от Литвы, Латвии, Польши, Словакии, Румынии, Болгарии и Дании).

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"Мы призываем вас подготовить детальный план, который будет удостоверять, когда и сколько вакцин должны ожидать наши партнеры", - говорится в письме.

В нем отмечается, что некоторые страны Западных Балкан уже получили от стран-членов ЕС вакцины в виде пожертвования.

"Мы поощряем такой же подход к странам "Восточного партнерства". Первоочередная задача - вакцинировать социальных работников, находящихся на передовой, и группы с высоким риском. Мы должны создать возможность для наших соседей начать вакцинацию этих групп как можно скорее. Более того, мы должны сделать все возможное, чтобы обретение коллективного иммунитета в странах "Восточного партнерства" и Западных Балкан произошло одновременно со странами-членами ЕС", - отмечается в письме.

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Евродепутаты выразили глубокую обеспокоенность, что большинство стран-партнеров ЕС по "Восточному партнерству" рассчитывают исключительно на глобальную инициативу COVAX, через которую не удастся обеспечить достаточное количество вакцин для населения этих стран, чтобы сформировать коллективный иммунитет. К тому же, добавляют они, через этот механизм вакцины можно будет получить только весной, что приведет к значительному отставанию от вакцинации в ЕС.

Депутаты также выразили обеспокоенность по поводу того, что из-за проблем с доступом к вакцинам передовых разработчиков страны "Восточного партнерства" могут решиться закупить китайскую или российскую вакцину.

"Нам не хватает информации об эффективности этих вакцин и соответствуют ли они необходимым критериям для регистрационного разрешения на распространение. Предоставление этих вакцин, несомненно, будет использовано Россией и Китаем для усиления их влияния в регионе "Восточного партнерства" и, как это было в предыдущих случаях, подорвет значительно большую поддержку ЕС в регионе", - считают евродепутаты.

Отметим, последнюю неделю и в самом ЕС появились опасения относительно того, как будет продвигаться вакцинация, из-за сокращения поставок от Pfizer-BioNTech, а также заявления AstraZeneca, что компания сможет предоставить в первом квартале года существенно меньше вакцин, чем предусмотрено контрактом.