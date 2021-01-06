13 членів ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

13 країн ЄС звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", копію листа у своєму Twitter оприлюднив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Лист підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Вони висловили підтримку зусиллям і ініціативам держав-членів та Єврокомісії поділитися вакцинами з найближчими сусідами, такими як країни Західних Балкан.

"В той же час ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам" - йдеться у листі.

13 країн закликали Єврокомісію створити для східного партнерства механізм, подібний до того, що був створений для Західних Балкан.

"У контексті наближення саміту Східного партнерства у першій половині 2021 року нам потрібно надіслати сильний і скоординований сигнал щодо стратегічної цінності Східного партнерства. Спрощений доступ до розподілу вакцин для наших східних партнерів міг би стати важливим елементом такого сигналу" - заявили автори ініціативи.

Вони висловили переконання, що такий жест ЄС отримає високу оцінку урядів і громадянського суспільства країн Східного партнерства.

Нагадаємо, наприкінці минулого року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.