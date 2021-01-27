Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ
Середа, 27 січня 2021, 12:27
Угорщина передала Україні 50 апаратів для штучної вентиляції легень для порятунку хворих з коронавірусною інфекцією.
Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".
"З метою більш успішної боротьби з пандемією ми вчора подарували Україні 50 апаратів ШВЛ", - сказав Сійярто.
За його словами, із цієї партії 46 апаратів отримали лікарні не на Закарпатті.
Нагадаємо, під час візиту Сійярто до Києва Україна і Угорщина домовились про переговори для вирішення суперечки щодо освіти.
Кулеба також заявив, що не бачить підстав підозрювати угорський сепаратизм на Закарпатті.
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