Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ
Среда, 27 января 2021, 12:27
Венгрия передала Украине 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких для спасения больных с коронавирусной инфекцией.
Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".
"С целью более успешной борьбы с пандемией мы вчера подарили Украине 50 аппаратов ИВЛ", - сказал Сийярто.
По его словам, из этой партии 46 аппаратов получили больницы не на Закарпатье.
Напомним, во время визита Сийярто в Киев Украина и Венгрия договорились о переговорах для разрешения спора относительно образования.
Кулеба также заявил, что не видит оснований подозревать венгерский сепаратизм на Закарпатье.
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