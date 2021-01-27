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Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Среда, 27 января 2021, 12:27

Венгрия передала Украине 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких для спасения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"С целью более успешной борьбы с пандемией мы вчера подарили Украине 50 аппаратов ИВЛ", - сказал Сийярто.

По его словам, из этой партии 46 аппаратов получили больницы не на Закарпатье.

Напомним, во время визита Сийярто в Киев Украина и Венгрия договорились о переговорах для разрешения спора относительно  образования.

Кулеба также заявил, что не видит оснований подозревать венгерский сепаратизм на Закарпатье.

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