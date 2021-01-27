Кулеба не вірить у сепаратизм угорців Закарпаття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час спільної пресконференції зі своїм угорським колегою Петером Сійярто під час його візиту до Києва.

"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, немає жодних підстав вважати, що українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям Закарпаття. Ми є однією країною, одним суспільством, і так буде завжди", - наголосив Дмитро Кулеба.

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За його словами, головна перешкода для розвитку українсько-угорських відносин - емоції та підозри.

"Ми окремо поговорили з Петером про це, і погодилися, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити з гарячим серцем, але холодною головою. Я категорично засуджую будь-які прояви неповаги до угорської громади в Україні і вважаю неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто також запевнив, що наміру сепаратизму з боку угорців Закарпаття не існує.

"Звинувачення, пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення, спричинене діями СБУ, а також російською інформаційною атакою.

Детальніше про це - у статті Російський слід проблем на Закарпатті: хто роздмухує конфлікт між Україною та Угорщиною.