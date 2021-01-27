Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо мови та освіти

Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовились про переговори для вирішення суперечки щодо мови та освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про домовленості розповів на пресконференції у Києві Петер Сійярто.

"Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу над законом про мову, який викликав напруження у наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", - сказав Сійярто.

Дмитро Кулеба підтвердив заплановане засідання робочої групи щодо освітнього питання.

"Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання робочої групи з питань освіти, а також буде проведений онлайн бізнес-форум", - заявив Кулеба.

За словами Сійярто, якщо ці консультації будуть успішними, "ми зможемо виключити багато факторів непевності". "Якщо ми знайдемо вирішення з цього питання, наші стосунки просунуться вперед", - сказав Сійярто.