Президентка Єврокомісії обговорила з Зеленським допомогу у боротьбі з коронавірусом

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з президентом Володимиром Зеленським допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом.

Про телефонну розмову фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Завжди приємно поговорити з президентом Зеленським. ЄС хоче допомогти Україні в боротьбі з COVID-19, зокрема, доти, поки вакцини не будуть доступні через механізм COVAX", - заявила глава Єврокомісії, не уточнивши, про який формат підтримки йдеться.

Фон дер Ляєн підкреслила, що обговорила із Зеленським реалізацію реформ в Україні.

"Також підтвердила тверду підтримку програми реформ - судова система і зусилля в боротьбі з корупцією дуже важливі", - додала глава Єврокомісії.

Напередодні Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив можливість надання Україні вакцин від коронавірусу.

Група депутатів Європарламенту раніше звернулася до керівництва ЄС із закликом допомогти країнам "Східного партнерства", включно з Україною, отримати вакцини від COVID-19.