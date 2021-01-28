Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії отримання вакцини та "відкрите небо"

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом обговорив можливість надання вакцин від коронавірусу та підписання угоди про "відкрите небо".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Лідери обговорили боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України вакциною, яку ліцензували західні країни. Голова іспанського уряду наголосив, що сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною.

"Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між двома державами.

"Іспанія є для України одним з основних торговельних партнерів у Європейському Союзі та зберігає позицію найбільшого у Європі імпортера українських зернових. Ми готові й надалі бути надійним стратегічним постачальником зернової продукції до Іспанії", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що угода про Спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", може бути підписана 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення", знову переніс це підписання.