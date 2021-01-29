Президент Еврокомиссии обсудила с Зеленским помощь в борьбе с коронавирусом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с президентом Владимиром Зеленским помощь Украине в борьбе с коронавирусом.

О телефонном разговоре фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Всегда приятно поговорить с президентом Зеленским. ЕС хочет помочь Украине в борьбе с COVID-19, в частности, до тех пор, пока вакцины не будут доступны через механизм COVAX", - заявила глава Еврокомиссии, не уточнив, о каком формате поддержки идет речь.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что обсудила с Зеленским реализацию реформ в Украине.

"Также подтвердила твердую поддержку программы реформ - судебная система и усилия по борьбе с коррупцией очень важны", - добавила глава Еврокомиссии.

Накануне Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил возможность предоставления Украине вакцин от коронавируса.

Группа депутатов Европарламента ранее обратилась к руководству ЕС с призывом помочь странам "Восточного партнерства", включая Украину, получить вакцины от COVID-19.