Вибори в Каталонії відбудуться 14 лютого після скасування рішення про їх перенесення

Каталонія обиратиме свій парламент 14 лютого після того, як суд у п’ятницю скасував план регіонального уряду щодо перенесення голосування на травень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Каталонії, очолюваний партіями, які виступають за незалежність, пропонував перенести голосування з 14 лютого на 30 травня, назвавши головною причиною зростання кількості випадків коронавірусної інфекції. Противники рішення стверджували, що зміна дати є порушенням закону.

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Минулого тижня суд Каталонії призупинив рішення регіонального уряду відкласти вибори.

Вибори вважаються лакмусовим папірцем для каталонського сепаратистського руху, оскільки партії, що виступають за незалежність, сподіваються вперше набрати понад 50% голосів.

На даний момент в регіоні керують дві незалежницькі партії, але опитування громадської думки розділилися щодо переможця. Парламент, швидше за все, буде досить роздробленим.

Вибори були ініційовані через рішення Верховного суду Іспанії, який у вересні минулого року позбавив тодішнього главу уряду Кіма Торру права обіймати державні посади на 18 місяців після того, як він не підкорився наказу іспанської виборчої комісії.