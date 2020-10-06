КС відмовився призупинити рішення про заборону лідеру Каталонії обіймати держпосади

Конституційний суд відмовився призупинити рішення про заборону екскерівнику уряду Каталонії Кіму Торрі обіймати державні посади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Суд прийняв до розгляду заяву Торри щодо оскарження рішення, але при цьому вирішив, що негайно припиняти чинність вироку немає підстав.

Захист каталонського лідера збирається подавати позов до Європейського суду з прав людини, аргументуючи це тим, що дискваліфікація Торри завдає "непоправної шкоди", оскільки до прийняття остаточного рішення Конституційним судом можуть минути місяці з моменту його відсторонення від посади.

Нагадаємо, 28 вересня Верховний суд Іспанії підтвердив рішення про заборону президенту (лідеру уряду) Каталонії Кіму Торрі обіймати державні посади у наступні півтора року.

Суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році. ЦВК заявила, що зазначена символіка була інструментом політичної пропаганди та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.

Після рішення суду про відсторонення Торри правлячі політичні сили Каталонії домовилися, що його повноваження виконуватиме Пере Арагонес, віцепрезидент з Республіканської лівиці, тоді як сама посада і крісло глави (президента) в урядовій кімнаті залишаться незайнятими, а інституційні ресурси, передбачені для глави уряду, не використовуватимуться.

У зустрічах президентів (глав урядів автономних регіонів) та схожих подіях від Женералітату Каталонії не братиме участі ніхто, якщо тільки не передбачатиметься важливих перемовин та домовленостей. Сам Кім Торра не матиме ніякої символічної чи безпосередньої ролі у чинному уряді.

У лютому 2021 року в Каталонії повинні будуть відбутися нові вибори.