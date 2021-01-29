Выборы Каталонии пройдут 14 февраля после отмены решения об их переносе

Каталония будет избирать свой парламент 14 февраля после того, как суд в пятницу отменил план регионального правительства о переносе голосования на май.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Каталонии, возглавляемое партиями, выступающими за независимость, предлагало перенести голосование с 14 февраля на 30 мая, назвав главной причиной рост числа случаев коронавирусной инфекции. Противники решения утверждали, что изменение даты является нарушением закона.

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На прошлой неделе суд Каталонии приостановил решение регионального правительства отложить выборы.

Выборы считаются лакмусовой бумажкой для каталонского сепаратистского движения, поскольку партии, выступающие за независимость, надеются впервые набрать более 50% голосов.

На данный момент в регионе руководят два партии, выступающие за независимость, но опросы общественного мнения относительно победителя разделились. Парламент, скорее всего, будет достаточно раздробленным.

Выборы были инициированы из-за решения Верховного суда Испании, который в сентябре прошлого года лишил тогдашнего главу правительства Кима Торру права занимать государственные должности на 18 месяцев после того, как он не подчинился приказу испанской избирательной комиссии.