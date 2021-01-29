ЄС затвердив вакцину AstraZeneca попри конфлікт з її виробником

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті агентства.

"EMA рекомендує надати умовний дозвіл на продаж вакцини від COVID-19 AstraZeneca для профілактики коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) у людей віком від 18 років. Це третя вакцина проти COVID-19, яку рекомендує EMA", - йдеться у заяві.

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Сукупні результати 4 клінічних випробувань у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина AstraZeneca є безпечною та ефективною у профілактиці COVID-19 у людей віком від 18 років. У цих дослідженнях брали участь загалом близько 24 000 людей. Половина отримала вакцину, а половині зробили контрольну ін'єкцію, або плацебо.

Агентство зазначає, що базувало підрахунок ефективності вакцини на результатах дослідження у Британії та Бразилії. В двох інших дослідженнях було менше 6 випадків COVID-19 у кожному, що було недостатньо для вимірювання профілактичного ефекту вакцини.

Окрім того, оскільки вакцину слід вводити у вигляді двох стандартних доз, а другу дозу слід вводити між 4 та 12 тижнями після першої, агентство зосередилося на результатах із залученням людей, які отримували цей стандартний режим.

"Вони показали на 59,5% зменшення кількості симптоматичних випадків COVID-19 у людей, яким вводили вакцину у порівнянні з людьми, яким давали контрольні ін’єкції. Це означає, що вакцина продемонструвала приблизно 60% ефективності в клінічних випробуваннях", - зазначили в ЕМА.

Більшості учасників цих досліджень було від 18 до 55 років. Поки що недостатньо результатів серед старших учасників (старше 55 років), щоб навести дані про те, наскільки ефективно діятиме вакцина в цій групі.

Днями AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз.

Раніше в Євросоюзі затвердили вакцину німецького виробника Pfizer та американської компанії Moderna.