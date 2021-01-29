Президентка Єврокомісії: AstraZeneca зобов'язана віддати ЄС вироблену в Британії вакцину

Компанія AstraZeneca за контрактом з Брюсселем зобов'язана поставити в ЄС вакцину проти коронавірусу, вироблену у Великій Британії, щоб заповнити дефіцит виробництва в Бельгії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk.

"Сама компанія вказала нам в контракті чотири виробничі майданчики, два з яких розташовані у Британії. Це був її вибір. Саме вони планують виробництво. Однозначно включені два виробничих підприємства з Британії. Як їм це вдасться це вирішити, в підсумку - завдання компанії ", - сказала фор дер Ляєн.

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Єврокомісія заплатила 336 мільйонів євро за 400 мільйонів доз, перші 100 мільйонів з яких повинні були бути доставлені в першому кварталі цього року.

Минулого тижня компанія заявила, що тільки 25% від планового обсягу поставок будуть можливі через виробничі проблеми на бельгійському заводі, і що вона не може заповнити дефіцит за рахунок імпорту з Британії.

"Я закликаю компанію виконати свої зобов'язання щодо поставок. Я розумію, що у них є початкові труднощі. Ми хочемо прозорості того, чому це так. Може, ми теж зможемо допомогти. Ми хотіли б знати, чому сьогодні ви не можете виконати те, що ми передбачили в контракті, а саме те, що ми інвестуємо в вас мільйони, і ви вже заздалегідь робите продукцію на складі. Де ці дози? Це перше питання, яке у нас є", - сказала фон дер Ляєн.

Єврокомісія за згодою AstraZeneca опублікувала контракт про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин.

Єврокомісія ініціювала контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини.

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала дозвіл на використання у ЄС, але рішення Європейського медичного агентства очікується найближчим часом.