ЕС утвердил вакцину AstraZeneca, несмотря на конфликт с ее производителем

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте агентства.

"EMA рекомендует предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 AstraZeneca для профилактики коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) у людей старше 18 лет. Это третья вакцина против COVID-19, которую рекомендует EMA", - говорится в заявлении.

Читайте также ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение

Совокупные результаты четырех клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной в профилактике COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. В этих исследованиях принимали участие всего около 24 000 человек. Половина получила вакцину, а половине сделали контрольную инъекцию или плацебо.

Агентство отмечает, что основывали подсчет эффективности вакцины на результатах исследования в Великобритании и Бразилии. В двух других исследованиях было менее шести случаев COVID-19 в каждом, что было недостаточно для измерения профилактического эффекта вакцины.

Кроме того, поскольку вакцину следует вводить в виде двух стандартных доз, а вторую дозу следует вводить между 4 и 12 неделями после первой, агентство сосредоточилось на результатах с привлечением людей, которые получали этот стандартный режим.

Читайте также Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину

"Они показали на 59,5% уменьшение количества симптоматических случаев COVID-19 у людей, которым вводили вакцину, по сравнению с людьми, которым давали контрольные инъекции. Это означает, что вакцина продемонстрировала примерно 60% эффективности в клинических испытаниях", - отметили в ЕМА.

Большинству участников этих исследований было от 18 до 55 лет. Пока недостаточно результатов среди старших участников (старше 55 лет), чтобы привести данные о том, насколько эффективно будет действовать вакцина в этой группе.

На днях AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

Ранее в Евросоюзе утвердили вакцину немецкого производителя Pfizer и американской компании Moderna.