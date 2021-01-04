Угорщина навряд чи буде використовувати російську вакцину - Орбан

Угорщина навряд чи буде використовувати російську вакцину Sputnik V проти коронавірусу через її обмежені виробничі потужності

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми знаємо, що російська вакцина хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей", - сказав Орбан.

Він додав, що в порівнянні зі Sputnik V, "китайська вакцина більш перспективна, здається, що вона буде доступна раніше і в великих кількостях".

"В ідеалі ви зможете вибрати, чи хочете ви зробити собі щеплення - західною або китайською вакциною", - сказав прем'єр.

У листопаді Угорщина була першою європейською країною, що отримала тестові зразки російської вакцини.

Західні і російські експерти висловили стурбованість з приводу препарату, який ще не схвалений для продажу всередині блоку Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Орбан також заявив, що він "не задоволений темпами" закупівель вакцин в ЄС. "Були виробники, продукція яких стала доступною раніше в Канаді, Великобританії та Ізраїлі, ніж, наприклад, в ЄС. Але це робота Брюсселя, вони цим займаються. Ми піклуємося про східну мережі контактів, оскільки Брюссель цього не робить...тому краще стояти на двох ногах", - сказав він.

Як відомо, Угорщина обійшла скоординований підхід ЄС до вакцинації минулого тижня. Отримавши 26 грудня першу поставку вакцини Pfizer / BioNTech, вона відразу ж почала вакцинацію, обійшовши спільний старт в ЄС, розпочатий днем ​​пізніше.