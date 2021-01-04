Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину - Орбан

Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину Sputnik V против коронавируса из-за ее ограниченных производственных мощностей.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы знаем, что российская вакцина хороша, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей", - сказал Орбан.

Он добавил, что по сравнению со Sputnik V, "китайская вакцина более перспективна, кажется, что она будет доступна раньше и в больших количествах".

"В идеале вы сможете выбрать, хотите ли вы сделать себе прививку - западной или китайской вакциной", - сказал премьер.

В ноябре Венгрия была первой европейской страной, получившей тестовые образцы российской вакцины.

Западные и российские эксперты выразили обеспокоенность по поводу препарата, который еще не одобрен для продажи внутри блока Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Орбан также заявил, что он "недоволен темпами" закупок вакцин из ЕС. "Были производители, продукция которых стала доступной раньше в Канаде, Великобритании и Израиле, чем, например, в ЕС. Но это работа Брюсселя, они этим занимаются. Мы заботимся о восточной сети контактов, поскольку Брюссель этого не делает…, поэтому лучше стоять на двух ногах", - сказал он.

Как известно, Венгрия обошла скоординированный подход ЕС к вакцинации на прошлой неделе. Получив 26 декабря первую поставку вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, она сразу же начала вакцинацию, обойдя совместный старт в ЕС, начатый днем ​​позже.