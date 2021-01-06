Єврокомісія схвалила вакцину Moderna від коронавірусу

Єврокомісія схвалила використання вакцини Moderna від коронавірусу у країнах ЄС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Єврокомісія надала умовний дозвіл на використання (conditional marketing authorisation) вакцини від COVID‑19, розробленої компанією Moderna. Так зване "умовне затвердження" - регуляторний механізм ЄС для прискорення доступу до препаратів в умовах нагальної необхідності.

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Рішення було ухвалене за лічені години після того, як європейський регулятор - Європейське медичне агентство - рекомендувало її до затвердження, визнавши безпечною та ефективною.

Перед ухваленням рішення на основі рекомендації ЄМА, Єврокомісія провела консультації з країнами-членами.

"Разом із вакциною Moderna, вже другою вакциною, затвердженою у ЄС, у нас буде ще 160 млн доз…. Європа законтрактувала до 2 млрд доз потенційної вакцини від коронавірусу, тож у нас буде більш ніж достатньо безпечної та ефективної вакцини для захисту усіх європейців", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами єврокомісарки з питань охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування Стелли Кіріакідес, вакцини Moderna та BioNTech-Pfizer разом забезпечать 460 млн доз.

Moderna подала заявку на затвердження у ЄС 30 листопада. Європейське медичне агентство і до цього знайомилося з даними про її клінічні випробування.

Єврокомісія підписала угоду з Moderna про постачання вакцин 25 листопада, законтрактувавши 160 млн доз. Їх мають поставити протягом першого-третього кварталів 2021 року.



