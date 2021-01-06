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Із Капітолія, який штурмували демонстранти, евакуювали віцепрезидента США

Середа, 6 січня 2021, 22:10

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.

Зокрема, є підтвердження, що Пенс перебував у будівлі на час початку штурму.

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс також "у безпеці", повідомляє CNN з посиланням на її офіс. Водночас не уточнюється, чи йдеться про те, що вона вийшла з будівлі.

Також ведеться евакуація конгресменів. Частина з них вже повідомили ЗМІ що змогли вийти з будівлі, скориставшись секретним виходом.

Як повідомлялося, у середу під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолія, де мали оголосити результати виборів.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"

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США Штурм Капітолія
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