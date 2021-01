Прихильники Трампа увірвалися до Капітолію, де мають оголосити результати виборів

Прихильники Дональда Трампа, які зібралися під будівлею Капітолію, увірвалися до будівлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють американські ЗМІ, серед яких CNN та Fox News.

На сьогоднішньому засіданні Конгресу має відбутися офіційна процедура підрахунку голосів виборників та оголошення переможця президентських виборів.

Під будівлею зібралися сотні прихильників чинного президента Дональда Трампа. У певний момент почалися сутички.

Поліція Капітолію оголосила, що протестувальникам вдалося увірватися у будівлю. Процедури у Конгресі призупинені.

Fox News повідомляє, що конгресменам сказали одягти маски для захисту від газу, тому що правоохоронці застововують сльозогінний газ проти протестувальників. Також повідомляється, що віцепрезидента Майка Пенса евакуювали.

Дональд Трамп засудив дії протестувальників, зазначивши, що "це неправильно і це не те, ким ми є".

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!