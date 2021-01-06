Из Капитолия, который штурмовали демонстранты, эвакуировали вице-президента США
Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
В частности, есть подтверждение, что Пенс находился в здании на момент начала штурма.
Избранная вице-президент США Камала Харрис также "в безопасности", сообщает CNN со ссылкой на ее офис. В то же время, не уточняется, идет ли речь о том, что она покинула Капитолий.
Также ведется эвакуация конгрессменов.
Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.
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