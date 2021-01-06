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Из Капитолия, который штурмовали демонстранты, эвакуировали вице-президента США

Среда, 6 января 2021, 22:10

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала его штурма.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В частности, есть подтверждение, что Пенс находился в здании на момент начала штурма.

Избранная вице-президент США Камала Харрис также "в безопасности", сообщает CNN со ссылкой на ее офис. В то же время, не уточняется, идет ли речь о том, что она покинула Капитолий.

Также ведется эвакуация конгрессменов.

Как сообщалось, в среду во время митинга сторонников Дональда Трампа они ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

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США Штурм Капитолия
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