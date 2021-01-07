"Трамп – це підбурювач бунту": республіканець Мітт Ромні засудив президента

Представник республіканської партії США, сенатор Мітт Ромні виступив із публічними різкими звинуваченнями на адресу свого однопартійця, президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві Ромні, яку він передав у ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Ромні є впливовим представником республіканців. Зокрема, він був офіційним кандидатом від партії на президентських виборах 2012 року (поступився Бараку Обамі, що балотувався на другий термін).

У своїй заяві сенатор поклав на Трампа відповідальність за карколомні події у Вашингтоні, назвавши його "егоїстичним чоловіком із ураженою гордістю", який змінився за два місяці від президентських виборів, а також закликав однопартійців змінити ставлення до Трампа, у тому числі перестати допомагати йому у оскарженні результатів виборів.

"Те, що відбулося сьогодні – це бунт, підбурений президентом США. Ті, хто вирішать продовжити підтримувати його небезпечну гру, оскаржуючи результати законних демократичних виборів, назавжди залишаться співучасниками безпрецедентної атаки на демократію. Їх запам’ятають через їхню роль у цьому ганебному епізоді американської історії", - заявив Ромні.

Як повідомлялося, інші республіканці називали події під Капітолієм "спробою перевороту". Водночас, сам Трамп звернувся до нападників на парламент та заявив, що в них украли перемогу.

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