"Трамп - подстрекатель бунта": республиканец Митт Ромни осудил президента

Представитель республиканской партии США, сенатор Митт Ромни выступил с публичными резкими обвинениями в адрес своего однопартийца, президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении Ромни, которое он передал в СМИ, сообщает "Европейская правда".

Ромни является влиятельным представителем республиканцев. В частности, он был официальным кандидатом от партии на президентских выборах 2012 года (уступил Бараку Обаме, который баллотировался на второй срок).

В своем заявлении сенатор возложил на Трампа ответственность за сногсшибательные события в Вашингтоне, назвав его "эгоистическим человеком с ущемленной гордостью", который изменился за два месяца после президентских выборов, а также призвал однопартийцев изменить свое отношение к Трампа, в том числе перестать помогать ему в оспаривании результатов выборов.

"То, что произошло сегодня - это бунт, подстрекаемый президентом США. Те, кто решат продолжить поддерживать его опасную игру, оспаривая результаты законных демократических выборов, навсегда останутся соучастниками беспрецедентной атаки на демократию. Их запомнят за их роль в этом позорном эпизоде ​​американской истории", - заявил Ромни.

Как сообщалось, другие республиканцы также называли события под Капитолием "попыткой переворота". В то же время, сам Трамп обратился к напавшим на парламент и заявил, что у них украли победу.

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