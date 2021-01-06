Трамп звернувся до нападників на Капітолій та заявив, що в них украли перемогу

Президент Дональд Трамп звернувся до своїх прибічників, які штурмують парламент США, та закликав їх "йти додому", однак водночас запевнив, що їхній протест має підстави.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у короткому зверненні, яке Білий дім передав на американські телеканали.

Своє відеозвернення Трамп почав зі слів про те, що він не визнає свою поразку.

"У нас були вкрадені вибори", - заявив він

Трамп водночас закликав своїх прибічників, переважна більшість яких приїхала до Вашингтона з регіонів, залишити столицю та "піти додому". "Ніхто не має постраждати", - підкреслив президент США. Трамп не став окремо звертатися до людей, які штурмували Капітолій та перебувають всередині і не став характеризувати їхні дії.

Примітно, що причиною свого заклику він назвав вигідність поточних подій його опонентам. "Ми не можемо грати на руку цим людям, нам потрібен мир. Тому йдіть додому", - заявив президент США, але знову наголосив, що вибори, на яких він програв, були "мошенницькими".

Все про події у Вашингтоні дивіться у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"