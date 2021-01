"Це - спроба перевороту": республіканці закликають зупинити штурм Капітолію

Кілька законодавців від Республіканської партії засудили штурм Капітолію прихильниками президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це - спроба перевороту", - написав у Twitter конгресмен від Іллінойсу Адам Кінцингер. Пізніше він ретвітнув повідомлення Трампа, написавши: "ваша спадщина стане катастрофою".

Конгресмен Майк Галлахер з Вісконсіна заявив, що країни у всьому світі спостерігають за штурмом Капітолію в режимі реального часу і сміються над США, повідомляє CNN.

"Якщо ми не думаємо, що інші країни у всьому світі спостерігають, як це відбувається зараз, якщо ми не думаємо, що китайська комуністична партія сидить склавши руки і сміється, то ми вводимо себе в оману", - сказав Галлахер, звернувшись до Трампа: "Відмовтесь! Все закінчено. Вибори закінчилися".

Сенатор Тед Круз з Техасу закликав не заважати процедурі сертифікації виборів. "Тим, хто штурмує Капітолій, потрібно зупинитися ЗАРАЗ. Конституція захищає мирний протест, але насильство - зліва чи справа - ЗАВЖДИ неправильно. А ті, хто займається насильством, завдають шкоди справі, яку, як вони кажуть, підтримують", - написав він у Twitter.

