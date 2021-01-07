До блокування Трампа приєдналися Instagram та Facebook

Профілі президента США Дональда Трампа були заблоковані у Instagram, Facebook та Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяви адміністарцій цих мереж.

Першою на дії Трампа відреагувала адміністрація соціальної мережі Twitter, оголосивши про позбавлення Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин.

Пізніше аналогічне рішення прийняла й адміністрація Facebook. А в Instagram вирішили блокувати Трампа на 24 години.

Нагадаємо, що у Twitter не виключають, що у разі подальших порушень назавжди заблокує аккаунт Трампа. Як відомо, у Трампа зараз є 88,7 млн підписників в Twitter, тож ця мережа є одним з його ключових інформаційних інструментів.

Рішення про блокування президента США мережа ухвалила після безпрецедентних подій у Вашингтоні. Все про них читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"