Twitter заблокував Трампа і може назавжди забрати у нього аккаунт

Адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин.

Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у екстреному повідомленні на офіційній сторінці мережі.

Таке покарання з боку адміністрації Twitter вперше застосоване щодо президента США. Як йдеться у поясненні, рішення ухвалене через багаторазові серйозні порушення правил, які забороняють використання сервісу для маніпуляції суспільною думкою.

Одночасно Twitter видалив три твіта Трампа, у тому числі відеозвернення, президента до нападників на парламент, у якому він натяками виправдав їхні дії та заявив, що в них украли перемогу.

Адміністрація соціальної мережі також повідомила, що у разі подальших порушень назавжди заблокує аккаунт Трампа. Як відомо, у Трампа зараз є 88,7 млн підписників в Twitter, тож ця мережа є одним з його ключових інформаційних інструментів.

Рішення про блокування президента США мережа ухвалила після безпрецедентних подій у Вашингтоні. Все про них читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"