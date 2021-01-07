К блокированию Трампа присоединились Instagram и Facebook

Профили президента США Дональда Трампа были заблокированы в Instagram, Facebook и Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления администарций этих сетей.

Первой на действия Трампа отреагировала администрация социальной сети Twitter, объявив о лишении Дональда Трампа права публиковать новые сообщения на своей странице в ближайшие 12:00.

Позже аналогичное решение приняла и администрация Facebook. А в Instagram решили блокировать Трампа на 24 часа.

Напомним, что в Twitter не исключают, что в случае дальнейших нарушений навсегда заблокирует аккаунт Трампа. Как известно, у Трампа сейчас 88700000 подписчиков в Twitter, поэтому эта сеть является одним из его ключевых информационных инструментов.

Решение о блокировании президента США сеть приняла после беспрецедентных событий в Вашингтоне. Все о них читайте в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"