Штурм Капітолію: загинуло троє, затримано 52 особи

Через події навколо штурму Капітолію загинуло троє осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це на своїй прес-конференції начальник поліції округу Колумбія Роберт Конті.

За його словами, троє людей загинули від надзвичайних ситуацій під час атаки Кататолію, проте не уточнив, чи були ці люди причетні до штурму.

"Одна доросла жінка та два дорослі чоловіки постраждали від окремих надзвичайних ситуацій, що призвели до їх смерті. Будь-яка втрата життя в окрузі трагічна", - заявив він.

Раніше стало відомо ім'я вбитої жінки. Це - 35-річна ветеран Військово-Повітряних сил Ешлі Бетбіт, яка воювала в Афганістані та Іраку.

Також у поліції заявили про здійснення 52 затримання, з низ 26 - безпосередньо на території Капітолію.

Більшість арештів (47) пов’язані із порушенням комендантської години. Ще чотирьох було зарештовано за носіння пістолетів без ліцензій, а одного - за зберігання забороненої зброї.

Також у поліції підтвердили інформацію про саморобну вибухівку, виявлену у штабі Республіканського національного комітету у Вашингтоні, а також заявив, що аналогічну вибуховий пристрій було виявлено й штаб-квартирі Демократичного національного комітету.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".