Жінка, поранена під час штурму Капітолію, померла

Жінка, яка отримала вогнепальне поранення під час штурму Капітолію, померла у лікарні через кілька годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили NBC News з посиланням на декілька джерел у правоохоронних органах. Інформацію опублікував також Fox News, посилаючись на поліцію Вашингтону.

Оновлено. У поліції Вашингтону підтвердили CNN, що поранена жінка померла.

"Так, доросла жінка, що отримала вогнепальне поранення, померла у місцевому госпіталі", - сказав речник поліції Дастін Стернбек.

Перед цим у поліції повідомили, що одна людина отримала вогнепальне поранення всередині Капітолію, не уточнюючи обставин інциденту.

Згідно свідчень очевидців, це сталося всередині Капітолію під час прориву натовпу через кордон поліції. Невдовзі після прориву до будинку під’їхала машина швидкої допомоги. Поліція Капітолію пропустила бригаду фельдшерів із катанкою.

"Біла жінка, постріл у плече", - поспіхом заявив один із офіцерів. Через кілька хвилин фельдшери з’явилися із пораненою. Зазначається, що її обличчя та торс були у крові.

Згодом після цього в екстреній службі Вашингтону (D.C. Fire And EMS) повідомили, що поранена - у критичному стані, а загалом з різних причин госпіталізували щонайменш 5 осіб.

CNN з посиланням на свої джерела повідомляє, що в критичному стані перебуває також 24-річний хлопець, який впав з великої висоти, намагаючись залізти на стіну будівлі Капітолію.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".