У штаб-квартирі республіканців виявлено вибуховий пристрій – ЗМІ

У штаб-квартирі Республіканського національного комітету у Вашингтоні було виявлено вибуховий пристрій. Одночасно було евакуйовано й штаб-квартиру Демократичного національного комітету, де було виявлено підозрілий пакунок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела пише New York Times.

Як повідомляють співрозмовники видання, у штабі республіканців було виявлено саморобний вибуховий пристрій. Наразі його вже знищено саперами.

Одночасно, як повідомляє вин дання було евакуйовано й штаб-квартиру Демократичного національного комітету, де було знайдено підозрілу посилку. Інформації, чи було у ній виявлено вибухівку, наразі немає.

Зауважимо, що обидві штаб-квартири знаходяться по сусідству й розташовані лише за кілька кварталів від Капітолію США.

Нагадаємо, у середу під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолія, де мали оголосити результати виборів.

Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.

Також ведеться евакуація конгресменів. Частина з них вже повідомили ЗМІ що змогли вийти з будівлі, скориставшись секретним виходом.

Наразі правоохоронцям вдалося витіснили протестувальників із поверхів Капітолію, де розташовується Сенат – одна із двох палата Конгресу.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".